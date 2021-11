Mendy escluso dai candidati al Pallone d’Oro: “E se avessi giocato per la Francia?”

Il portiere del Senegal e del Chelsea non ci sta

Ha fatto discutere l'assenza di Edouard Mendy , portiere senegalese del Chelsea , dai 30 candidati al Pallone d'Oro 2021. Nonostante il successo in Champions League con i Blues e le ottime prestazioni che hanno portato al successo, l'estremo difensore non è stato inserito tra i finalisti all'ambito trofeo assegnato da France Football.

SFOGO - Un'esclusione che aveva fatto storcere il naso anche ai suoi colleghi di Nazionale Mané e Koulibaly che si erano schierati apertamente contro tale decisione di chi ha votato. A tal proposito ha preso parola il diretto interessato che a Canal Plus ha detto: "L’esclusione dalla lista è qualcosa che mi spinge a migliorarmi e a lavorare, ma onestamente me lo chiedo. Se avessi giocato per la Francia disputando gli Europei ci sarebbe stato tutto questo dibattito, queste riflessioni?", le parole di Mendy.