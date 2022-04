Mendy, l’agente: “In passato vicino alla Juventus. Ora occhio a Jorginho…”

Parla l'esperto di mercato

Particolari riferimenti alla Juventus e a qualche retroscena interessante passato e futuro: "Mendy? I bianconeri erano interessati ai tempi del Lione, poi il Real Madrid lo ha acquistato per 50 milioni e non intende privarsene".

Le Mée si è poi concentrato su altri nomi che potrebbero fare al caso della Vecchia Signora: "Occhio a Jorginho, che può diventare una opportunità vista la situazione del Chelsea. Ma il miglior colpo per la Juventus sarebbe sempre Tchouameni: è un fenomeno, anche per questo il Monaco non farà sconti… Non dimentichiamoci che i bianconeri hanno già degli ottimi centrocampisti, a partire da Locatelli e Rabiot, che è titolare nella Francia".