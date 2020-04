Menez: “Adoro Ancelotti, veniva ai barbecue con noi. Totti un grandissimo”

E’ stato uno dei talenti più inespressi. Jeremy Menez non è riuscito a far valere fino in fondo tutte le sue qualità, mostrando solo a sprazzi le doti enormi. Tuttavia è riuscito a farsi apprezzare da compagni di squadra, allenatori e tifosi. L’attaccante francese, ex Roma e Paris Saint-Germain è rimasto fortemente legato all’Italia, come ricordato nel corso di un’intervista a L’Equipe: “Ho amato molto Carlo Ancelotti. Adoro il suo lato umano. Nel calcio, è più importante della tattica. Quando sai come gestire un gruppo, hai vinto tutto. Ancelotti veniva ai nostri barbecue, parlava con tutti, cantava davanti a tutto il gruppo. Era davvero bello. C’è un confine con lui, rimane l’allenatore, ma può fare anche altro, sta a te non andare oltre. Mi è piaciuto molto lavorare con lui”.

TOTTI – Menez ricorda anche il piacere di aver giocato con Francesco Totti: “Ci sono tanti giocatori forti con cui ho giocato. Ma il top è stato Francesco Totti. Arrivo a Roma, ho 21 anni (nel 2008) e vedo Francesco Totti, il re della ‘Città Eterna’. Scopro che possiede una grande classe, molto semplice caratterialmente. Mi ha amato moltissimo e mi ha portato sotto la sua ala, così come anche i suoi genitori. Abbiamo avuto un grande rapporto. Mi ha fatto ridere troppo. Mi ha subito messo a mio agio, era una persona molto aperta. Giocavamo tutto il tempo a poker con il resto della squadra. E per quanto riguarda il calcio, ha visto che toccavo bene il pallone, gli piaceva giocare con me”.