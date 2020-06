Menez alla Reggina, ennesimo indizio social: “Stiamo arrivando”

Jeremy Menez vicinissimo alla Reggina. Altro indizio per l’approdo dell’attaccante al club amaranto. Le voci che vogliono il francese prossimo all’arrivo in Italia stanno trovando sempre nuove conferme. L’ultima, direttamente dal protagonista.

L’ex calciatore anche di Milan e Roma ha pubblicato su Instagram una stories in cui scrive “Stiamo arrivando”. Il giocatore non cita la Reggina, ovviamente, ma presto il suo futuro sarà svelato. Si parla di contrattro triennale per lui. Possibile annuncio la prossima settimana quando martedì ci sarà la conferenza stampa annunciata del presidente Gallo.