Merano, agguato alla squadra del Gargazzone: otto feriti

Attimi di paura per la squadra del Gargazzone, nelle scorse ore riunita nel locale per festeggiare una vittoria. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, la festa della squadra si è velocemente trasformata in una serata al pronto soccorso. Il tutto è accaduto a Merano, in Alto Adige, luogo in cui gli aggressori si sono mossi armati di taser e spranghe estraibili. Un vero e proprio assalto quello subito dalla squadra del Gargazzone, che ha provocato otto feriti. Fortunatamente, nessuno sarebbe in condizioni gravi anche se, come ricostruito nelle ultime ore, le ferite rimediate dai calciatori sarebbero di media entità.