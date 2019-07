Mertens consiglia l’Inter: “Lukaku un ottimo affare…”

Giornate di intenso allenamento per il Napoli di Carlo Ancelotti, che si trova a Dimaro in ritiro per preparare al meglio la nuova stagione. Tra i protagonisti degli azzurri, anche nella prossima stagione, ci sarà Dries Mertens, attaccante che ha chiuso lo scorso torneo con ben sedici reti all’attivo. Il belga, raggiunto dai microfoni di Sky Sport, ha fatto il punto della situazione di queste prime giornate di lavoro, prima di parlare del futuro del suo connazionale Romelu Lukaku, attualmente in forza al Manchester United ma seguito con insistenza dall’Inter.

LUKAKU – “Romelu è un giocatore molto forte, è giovane e vuole imparare ancora molto. Se l’Inter lo prenderà farà sicuramente un ottimo affare, sarebbe davvero un ottimo acquisto”.