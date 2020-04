Mertens cuore d’oro: all’asta la maglia del record col Barcellona per l’emergenza coronavirus

Si sente napoletano, lo ha detto lui stesso da sempre e lo ha ribadito anche nell’ultimo post social. Dries Mertens ‘scende in campo’ nella lotta contro il coronavirus e lo fa mettendo all’asta per beneficenza la maglia del Napoli del gol da record contro il Barcellona in Champions League.

“Anche io mi sento napoletano e voglio aiutare la Fondazione Cannavaro-Ferrara”, ha detto il centravanti belga su Instagram in riferimento all’iniziativa “Je sto vicino a te” della Fondazione dei due ex azzurri per aiutare la città di Napoli durante l’emergenza coronavirus. Mertens ha così deciso di mettere in palio la maglia con la quale ha segnato la rete che gli ha permesso di eguagliare il record di gol in azzurro di Marek Hamsik. Al momento la sua numero 14 ha già raggiunto quota 2.100 euro.