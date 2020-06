Mertens e Lukaku futuro da… allenatori

Dries Mertens e Romelu Lukaku pensano anche al futuro. I due attaccanti del Belgio, rispettivamente di Napoli e Inter potrebbero decidere, una volta appesi gli scarpini al chiodo di intraprendere l’avventura da tecnici.

Come scrive Tuttosport, infatti, sia l’attaccante azzurro sia quello dell’Inter si sarebbero iscritti insieme al corso per imparare il mestiere dell’allenatore. Un’interessante possibilità per quando decideranno di dire basta col calcio giocato. Per ora, però, nella loro testa c’è il ritorno sul campo proprio ad iniziare dalla partita di Coppa Italia dove Napoli e Inter saranno impegnate il prossimo 13 giugno.