Mertens e Napoli, è addio: il post social del club

"Grazie, Dries", sono queste le parole scelte dalla società partenopea per dire addio al bomber che per quasi dieci anni ha vestito e onorato la maglia del Napoli. La società ha omaggiato il belga con un filmato con le migliori prodezze del calciatore che, arrivato a scadenza di contratto, non ha trovato l'accordo per andare avanti ancora.

Per Mertens, arrivato in azzurro nel 2013, sono ben 148 le reti in maglia Napoli, un totale che lo rende il miglior marcatore della storia del club. Da capire, ora, quale sarà il suo futuro - se in Italia o all'estero - anche se le offerte, siamo convinti, non mancheranno.