Mertens in vacanza scherza: “Avrei potuto fare il modello se…”. Poi il segnale di mercato al Napoli

Dries Mertens è tra i calciatori più chiaccherati in ottica mercato. Il Napoli lo sa bene e proverà a tenersi stretto il suo attaccante. Il belga, che in queste ore si trova in vacanza Cuba, ne approfitta, oltre che per scherzare, per mandare un chiaro segnale al club di De Laurentiis e scacciare ogni indiscrezione.

IRONIA E MESSAGGIO – Direttamente dal suo profilo Instagram, Mertens sta mostrando le sue vacanze. “Allenamenti”, feste con amici e compagna, e anche qualche scatto ironico. Esattamente come l’ultimo: “Se non fosse stato per i miei piedi, avrei potuto fare il modello no?”, ha scherzato il belga in uno dei suoi tanti post social ottenendo una valaganda di like e commenti. Ma il noto social network è utile anche per altri scopi. Il mercato, ad esempio. Accostato spesso all’Oriente, lontano da Napoli, il piccolo bomber azzurro ha mandato un segnale evidente con un messaggio diretto a tutti, tifosi e società: “Forza Napoli SEMPRE!”. Più chiaro di così…