Messi: 3 maglie per “aiutare” il piano vaccini per giocatori sudamericani

Il gesto della Pulce

La grandezza di Lionel Messi non è solo quella che tutto il mondo del calcio può ammirare sul campo da gioco. Il 10 argentino è da sempre molto attento alle vicende relative al suo Paese. E non solo. Infatti, come riportato dal The Guardian, La Pulce si è resa protagonista di un bel gesto significativo: ha aiutato all’acquisto di vaccini per i calciatori sudamericani. In che modo? Regalando 3 sue magliette…