Messi al Mondiale e chiude la polemica col Psg: “Sto bene, altrimenti non avrei giocato”

L'Argentina vola al Mondiale dopo il pareggio contro il Brasile e Messi scende in campo per tutti i 90 minuti mettendo fine ai rumors e le polemiche tra Nazionale e Psg per le sue condizioni fisiche

Redazione ITASportPress

90 minuti in campo e qualificazione al Mondiale ottenuta. Lionel Messi e l'Argentina sorridono e fanno festa con La Pulce che ha voluto anche mettere fine ai rumors sulle sue condizioni fisiche precarie che avevano generato qualche polemica tra l'Albiceleste e il Paris Saint-Germain che lo riteneva infortunato.

STO BENE - Come riporta TyC Sports, Messi ha commentato il passaggio a Qatar 2022 e il suo stato di forma dopo gli acciacchi fisici avuti nelle scorse settimane: "Sto bene, certo. Altrimenti non avrei giocato". E ancora: "Sappiamo che è sempre difficile giocare contro il Brasile. La partita era bloccata con diversi interventi anche duri. Non è stato facile questo match. Ma la cosa importante è che noi abbiamo fatto bene e non abbiamo perso. Continuiamo a crescere". Tornando poi sulle sue condizioni: "Ripeto, sto bene. Non giocavo da diverso tempo, specialmente una gara intera ma sto bene. Mi manca il ritmo e spero di poterlo prendere da qui alla fine dell'anno".