Messi al Newell’s Old Boys, l’appello del presidente dell’Argentina: “Torna da noi”

Quale futuro per Lionel Messi? L’addio al Barcellona sembra essere certo, ma sulla sua prossima squadra c’è ancora tanto mistero. Europa o ritorno in Patria? A provare a far tornare il fuoriclasse in Argentina ci prova addirittura il Premier Alberto Fernandez che come riporta Tyc Sports avrebbe lanciato un vero e proprio appello.

Messi in Argentina al Newell’s Old Boys

“Il Barcellona è stato un club unico in questi anni con Messi. Spero che Leo terminerà la sua carriera dove l’ha cominciata, in Argentina, al Newell’s Old Boys”, ha detto Alberto Fernandez. E poi, rivolgendosi direttamente a Messi, ecco l’appello: “Leo, sei nel cuore di tutti noi e non abbiamo mai potuto vederti giocare nella nostra terra. Dacci questa soddisfazione e vieni qui per terminare la carriera al Newell’s che è il tuo club”.

