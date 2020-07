Messi all’Inter, il retroscena che fa sognare i tifosi

Lionel Messi all’Inter. Fantacalcio? Eppure qualcosa di vero c’è. Se anche la tv ufficiale di Suning, in un certo senso, ha dato qualche conferma, vuole dire che la società nerazzurra sta davvero sondando il terreno per capire quanto possa essere possibile compiere la trattativa del secolo. In casa milanese è stata scelta la linea della smentita, ma sappiamo che in questi casi, molto spesso si tratta solo di dichiarazioni di facciata. Infatti, che qualcosa si sia davvero mosso è evidente.

Messi all’Inter: il retroscena

L’ombra della Pulce sul Duomo non può essere solo una trovata pubblicitaria. La dirigenza nerazzurra starebbe pensando realmente di portare Messi in Italia, ovviamente solo se nel caso in cui l’argentino chiedesse e ottenesse la possibilità di partire gratis. I costi del suo ingaggio sarebbero superiori a quelli di Cristiano Ronaldo alla Juventus ma grazie al Decreto Crescita ci sarebbe l’opportunità di trasformare i 50 milioni netti che Messi guadagna al Barcellona in un costo totale di 65 milioni lordi a stagione. Cifra di poco superiore a quella di CR7 a Torino (58). Un’affare complessivo da 260 milioni di euro. Cifre molto elevate, certo, ma non impossibili, soprattutto per una potenza come Suning che, a vedere l’atteggiamento, pare intenzionata a muoversi in prima persona per l’argentino.

Già in passato, infatti, la società nerazzurra attraverso qualche dirigente si sarebbe informata sull’effettiva fattibilità dell’operazione. Qualcosa si era già mosso quindi e non è detto che tra qualche mese, quell’ombra sul Duomo di Milano non possa prendere forma e diventare realtà…

