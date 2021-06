Messi all’Inter Miami, il numero uno della MLS: “Ottimista che giocherà qui”

"Io e Beckham ci stiamo lavorando duramente"

Lionel Messi all'Inter Miami. Un rumors di mercato che si trascina ormai da diversi mesi. La Pulce del Barcellona non ha ancora comnunicato quale sarà il suo futuro e in MLS non vedono l'ora di poter avere il numero 10 a giocare da loro. Un'ulteriore conferma della volontà della Major League Soccer di vedere l'argentino negli States arriva dal proprietario della stessa franchigia, Jorge Mas, che ha parlato al Miami Herald.