Messi allo scoperto: “Estate difficile, sono stato molto male. Adesso però…”

Lionel Messi torna a parlare e lo fa ai microfoni de La Sexta in un’intervista che andrà in onda nella sua totalità solamente domenica 27 dicembre. I media spagnoli, però, hanno già dato le prime anticipazioni. Rac1 riporta le fasi calde dei temi affrontati da La Pulce soprattutto relativamente ai rumors di mercato passati e alle ambizioni per il futuro in questa stagione.

Parla Messi: “Sono stato male ma ora…”

“Oggi sto bene ma ho passato veramente una brutta estate, così come il periodo precedente e l’inizio di questa stagione, ma oggi sto bene”, ha chiarito Messi facendo riferimento alle note vicende sul suo possibile addio al Barcellona, i dissidi con Bartomeu e il burofax alla società. “Adesso ho voglia di lottare davvero per tutti gli obiettivi e le competizioni che ci aspettano. Sento che il club sta vivendo un momento complicato, tutto ciò che circonda il Barcellona è diventato difficile, ma io ho entusiasmo e ho tanta speranza e voglia di fare”.