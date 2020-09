Messi, altra ‘spaccatura’ al Barcellona: deluso dai compagni perché…

Lionel Messi lasciato solo al Barcellona. Si potrebbe sintetizzare così la situazione della Pulce in blaugrana. Prigioniero di un amore incondizionato verso la maglia, ma allo stesso tempo in manette per un contratto e una clausola difficilmente risolvibili.

Adesso, però, anche a livello di squadra, l’argentino si sentirebbe solo e deluso, persino dai compagni.

Messi deluso da mancanza di messaggi dalla squadra

Secondo quanto si apprende da El Transistor di Onda Cero, Messi sarebbe rimasto profondamente deluso dai compagni di squadra. Il motivo? La mancanza di sostegno, non tanto pubblica, quanto privata. Dall’assenza di messaggi di supporto per una situazione difficile che, per un calciatore è indubbiamente più comprensibile.

Ancora assente agli allenamenti in attesa di effettuare i test per il coronavirus, il mood del 10 argentino non è sicuramente dei migliori. Messi e Barcellona non sono mai stati così vicini e allo stesso tempo… lontani.

LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE INFIAMMA IL WEB