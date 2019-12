Lionel Messi mette a segno un altro record. Non solo il Pallone d’Oro, il suo sesto in carriera, ma anche un altro incredibile risultato. L’argentino ha chiuso il 2019 con un’altra statistica importante: è il calciatore che, in assoluto nei top 5 campionati europei, ha vinto più partite nell’ultimo decennio ben 260.

Dietro di lui, avversari illustri come Cristiano Ronaldo, ma anche compagni di squadra…