Messi, arrivati in Argentina 32 respiratori per combattere l’emergenza coronavirus grazie alla sua Fondazione

Messi, campione in campo e fuori. Il giocatore del Barcellona non dimentica quanto accade nel mondo, specialemente in Argentina. La pandemia di coronavirus sta andando avanti con numeri davvero preoccupanti. Ecco allora che “nel suo piccolo”, La Pulce ha voluto dare una mano ad alcuni ospedali del proprio Paese.

Messi: respiratori per combattere il coronavirus

Era stata annunciata tempo fa una donazione in termini di denaro e non solo da parte di Lionel Messi alla Fondazione Garrahan che contribuisce ad aiutare gli ospedali per affrontare l’emergenza pandemica di coronavirus. Adesso, la Fondazione Lionel Messi si è mossa per spedire dei respiratori che aiuteranno tali strutture a curare i pazienti. Come mostrano alcuni utenti sui social, sarebbero arrivati nella notte ben 32 respiratori artificiali destinati a diverse aziende ospedaliere argentine, tra cui l’Ospedale di Rosario, città natale della Pulce.

Un gesto che dimostra la grande umanità del campione del Barcellona sempre attento alle vicende del mondo e del suo Paese. Soprattutto in un momento delicato come quello che si sta vivendo in questi mesi.