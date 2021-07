Messi: “Copa America? Ne avevo bisogno. Felicità inspiegabile”

La Pulce dopo il successo della sua Argentina in Copa America

Ha atteso questo momento per tanti, troppi anni. Alla fine l' Argentina può alzare la Copa America 2021 e anche Lionel Messi può esultare. La Pulce, dopo tre finali perse, vince il suo primo trofeo con l'Albiceleste e la gioia è incontenibile. Lo stesso numero 10 ha parlato, come riporta Tyc Sports, delle sue emozioni dopo il trionfo ottenuto nella finale contro il Brasile.

INSPIEGABILE - "Molte volte avevo dovuto lasciare la Nazionale triste e con tanta amarezza. Avevo bisogno di questo successo, di togliermi questa 'spina' e avere una soddisfazione", ha detto Messi dopo la vittoria della Copa America. "Sapevo che il giorno sarebbe arrivato e posso garantirvi che è una felicità inspiegabile. Tante volte ho sognato questo momento. La mia famiglia viveva come me o peggio tutto questo. Dovevamo sempre andare in vacanza e passare giorni tristi. Questa volta è diverso". E ancora: "Sarà una partita che rimarrà nella storia, non solo perché siamo diventati campioni d'America ma anche per aver battuto il Brasile in casa. Avevo detto a Di Maria che oggi avremo avuto la nostra rivincita e così è stato".