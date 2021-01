Messi-Cristiano Ronaldo, la sfida continua: La Pulce lo supera per gol su calcio di punizione

Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo. Questa volta non in campo, ma con un duello a distanza a colpi di… calci di punizione. Nella serata di Liga, il Barcellona ha battuto il Granada per 4-0 e La Pulce ha siglato una doppietta. Una delle due reti su calcio piazzato.

Un gol non casuale che verrà ricordato come “quello del sorpasso”. Infatti, come riporta Opta, il numero 10 argentino è arrivato alla cifra di 48 gol totali in tutte le competizioni coi i blaugrana nello speciale gesto tecnico. Uno in più del rivale portoghese, fermo appunto a 47 in carriera con i vari club.

In attesa di vedere CR7 quest’oggi contro il Sassuolo, Messi si gode il primato in solitaria. Ma siamo sicuri che la “guerra” non sia finita qui…