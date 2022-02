Messi criticato in Francia, Aguero rivela: “Annullato un’intervista per sostenere Leo”

Il Kun difende Messi dopo le tante critiche a seguito di Psg-Real Madrid

Sebbene nelle ultime ore abbia fatto parlare per le sue condizioni fisiche post ritiro, Sergio Aguero torna alla cronaca per una difesa a spada tratta del suo caro amico Lionel Messi. Il rigore fallito negli ottavi di finale di Champions League dal sette volte Pallone d'Oro e una prestazione non brillante, sono valse all'argentino tantissime critiche. Troppe anche per il Kun che, a modo suo, si è reso solidale con La Pulce.