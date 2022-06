Messi diventa attore: cameo in una nota serie tv

Novità per il sette volte Pallone d'Oro, protagonista non solo sul terreno di gioco...

Redazione ITASportPress

Dal campo al set di una serie tv. Lionel Messi allarga i propri orizzonti e si diletta come... attore. Ebbene sì, perché dopo essere stato protagonista di diversi spot pubblicitari per alcuni sponsor, La Pulce ha provato un'altra via, quella "del cinema".

Come riportato da Marca, infatti, il sette volte Pallone d'Oro sarà protagonista di un cameo per la seconda stagione della serie 'Los Protectores' che sta avendo molto successo in Sudamerica. Messi avrebbe anche già girato le varie scene ma queste saranno visibili solamente a partire dal 2023.

Secondo il media spagnolo la seconda stagione della serie è stata girata in una varietà di luoghi, tra cui Buenos Aires, ma Messi l'ha registrata a Parigi, la sua casa da quando ha firmato con il Psg la scorsa estate. Come anticipato, però, per vedere il calciatore argentino all'opera occorrerà attendere fino al prossimo anno, ovvero quando uscirà il secondo capitolo di questa serie.