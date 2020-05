Messi, donazione in Argentina per l’emergenza Covid-19

Lionel Messi non si smentisce. Campione dentro il campo e anche fuori. La Pulce del Barcellona ha donato 500.000 euro alla Fondazione Garrahan. I soldi saranno utilizzati in Argentina per rafforzare la capacità di risposta di diversi ospedali che lottano contro la pandemia da coronavirus. La donazione, come reso noto in un comunicato dal Garrahan a Buenos Aires, è stata realizzata attraverso la Fondazione Lionel Messi nel quadro della campagna di raccolta fondi denominata ‘Insieme per la salute argentina’.

Il gesto di Messi

Come si apprende dalla Fondazione, i soldi mandati da Messi avranno come obiettivo l’acquisto di materiali e macchinari per il trattamento delle malatie causate dal Covid-19. Grazie al contributo del capitano della nazionale argentina e del Barcellona, la Fondazione Garrahan ha deciso di aiutare vari centri ospedalieri, fra cui l’Ospedale José María Cullen di Santa Fe, l’Ospedale provinciale del Centenario a Rosario, l’Ospedale del Bicentenario di Esteban Echeverría, in provincia di Buenos Aires, l’Ospedale di Canuelas e l’Ospedale Manuel Belgrano di San Martín. Infine, con i fondi messi a disposizione da Messi, è stato possibile importare cinque respiratori artificiali ad alta frequenza e materiale di protezione per il personale del sistema sanitario impegnato in prima linea contro il coronavirus.

Le parole della direttrice esecutiva della Fondazione

La Fondazione ha potuto aggiungere un contributo molto importante da Leo Messi. Siamo stati in grado di acquisire attrezzature per varie province, nonché elementi necessari per medici e infermieri”, ha raccontato Silvia Kassab, direttrice esecutiva della Fondazione. “La partecipazione di Messi è stata concreta e si è concretizzata attraverso una donazione ingente. Contributi con cui abbiamo rapidamente iniziato a elaborare l’acquisizione di attrezzature importate per far fronte alla pandemia. Tra le attrezzature comprate grazie a lui ci sono: monitor, respiratori per il trasporto, pompe per infusione e defibrillatori. Inoltre, tutto ciò che è indumenti ed elementi di protezione per il personale sanitario, come mascherine, camici e maschere”.