“Messi dovrebbe andare in tribuna”: dura critica dall’Argentina

Per Lionel Messi arriva una durissima critica dall’Argentina da parte di un esponente della Nazionale sudamericana. Le dure parole sono state riprese da DonDiario, che in questo modo ha dato eco alla dure parole sul campione argentino.

“Lionel dentro di sé non sente di essere lo stesso Messi in ogni situazione. Non si tratta dei compagni di squadra, ha sempre giocato solo per il Barcellona. Se fossi al posto di Seten, metterei Messi nella riserva ”, con queste parole l’ex portiere della Nazionale Argentina Hugo Orlando Gatti ha commentato le recenti prestazioni del numero 10 del Barcellona, pronunciando parole destinate a far discutere parecchio.