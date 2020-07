Messi e Cristiano Ronaldo alla Juventus: l’ex Pallone d’Oro lancia la bomba

Lionel Messi e Cristiano Ronaldo insieme alla Juventus. Una vera e propria bomba di mercato che fa sognare non solo i tifosi bianconeri ma tutti gli appassionati di calcio che vedrebbero per la prima volta i due eterni rivali giocare per la stessa maglia. Fino a qualche tempo fa sembrava essere solo fantamercato, ma dopo l’arrivo in Serie A di CR7 e i continui rumors sul futuro della Pulce, l’affare non sembra più così impossibile.

Rivaldo: “Gli sponsor sognano Messi e CR7 alla Juventus”

A parlare di quella che sarebbe l’operazione del secolo è l’ex Pallone d’Oro Rivaldo. Ai microfoni di Betfair il brasiliano ha commentato: “Credo che alcuni agenti stiano già sognando una coppia Messi-Ronaldo alla Juventus. Se ciò accadesse ci sarebbe un boom e penso pure che la Juventus recupererebbe rapidamente qualsiasi tipo di investimento grazie alla spinta che otterrebbe dalla visibilità e dal marketing che genererebbe questo affare. Sarebbe qualcosa di storico vederli insieme e credo che molti sponsor lo vorrebbero, dunque questa potrebbe essere una possibilità”.

E ancora sul futuro di Messi: “Se sta pensando di lasciare il club, allora dev’esserci sicuramente qualche problema nello spogliatoio del Barcellona. Oppure è semplicemente stanco di tutte le voci che sono circolate intorno alla società negli ultimi mesi. Quando scadrà il suo contratto avrà 34 anni, ma con la sua classe e il suo talento penso che potrebbe ancora giocare tranquillamente in Premier League”, ha concluso il brasiliano che si è espresso anche su altre tematiche di calciomercato relative anche all’Inter.

