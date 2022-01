Messi e Cristiano Ronaldo esclusi dalla squadra ideale del 2021 secondo L’Equipe

I due campioni sono stati esclusi da una top 11 davvero speciale: la migliore del mondo nel 2021 secondo il noto quotidiano francese

Ebbene sì, perché i due attaccanti, passati in estate al Psg e al Manchester United, non rientrano nell'undici tipo scelto. Di seguito la formazione che vede anche un italiano, Jorginho.

Da sottolineare come siano diversi gli elementi del Chelsea campione della Champions League con Mendy in porta e i due centrocampisti Kanté e Jorginho, unico italiano. In avanti spazio a Salah e Lewandowski e ovviamente al francese Karim Benzema che non poteva mancare vista l'annata ricca di gol col Real Madrid.