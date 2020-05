Messi e Cristiano Ronaldo, la sfida continua su FIFA21: la Pulce è più forte di CR7

Lionel Messi contro Cristiano Ronaldo. Il duello continua anche a distanza. Questa volta… su FIFA 21. L’asso argentino e quello portoghese si ritrovano in lotta, questa volta non per il Pallone d’Oro o per la conquista di un trofeo, ma per il “titolo” di più forte nel noto videogioco.

Secondo le analisi effettuate da Dexerto, la Pulce blaugrana dovrebbe battere CR7 grazie ad un overall superiore nella carta base. Da quanto si apprende, Messi avrà 95 contro i 94 di Cristiano Ronaldo. Si resta comunque in attesa di capire come verranno concluse le stagioni per vedere se ci saranno cambiamenti riguardo a queste statistiche. Se le indiscrezioni dovessero trovare conferma il numero 10 del Barcellona strapperebbe anche un importante record: sarebbe il primo giocatore a raggiungere un overal di 95 con la sua carta base nella storia del noto videogioco.