Messi e il confronto con la famiglia: “Miei figli hanno pianto e chiesto di non andare via da Barcellona”

Arrivano altre dichiarazioni da parte di Lionel Messi relativamente alla sua permanenza al Barcellona. Dopo l’annuncio delle scorse ore, nuovi dettagli, relativi anche alla vita privata dell’argentino, mostrano come il suo addio sarebbe stato uno shock anche per la sia famiglia ed in particolare per i suoi figli.

Messi: il discorso in famiglia

“Quando ho detto a mia moglie e ai miei figli che volevo andarmene, c’è stato un momento di shock”, ha detto Messi a Goal. “Tutta la famiglia ha pianto, i miei figli non volevano lasciare Barcellona, ​​non volevano cambiare scuola”. “Mateo è ancora piccolo e non capisce cosa significhi andare in un altro posto e viverci per diversi anni. Thiago ha sentito qualcosa in tv e mi ha fatto delle domande. Speravo che non pensasse che lo stavamo costringendo a vivere altrove e studiare in una nuova scuola. È scoppiato in lacrime e ha detto: ‘Non vado da nessuna parte’. I miei figli sono cresciuti qui. Non c’è niente di sbagliato nel volersene andare”.

INCIDENTE PICCANTE PER LA COMPAGNA DI UN CALCIATORE