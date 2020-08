Messi e il segreto “anti Coronavirus”: letto speciale con nanoparticelle

Lionel Messi ha preso una particolare precauzione aggiuntiva per evitare il contagio da Coronavirus. Oltre ai protocolli seguiti alla lettera, l’argentino del Barcellona si sarebbe affidato a… un letto molto speciale capace di eliminare ogni virus in 4 ore.

Messi: letto speciale anti coronavirus

Una notizia alquanto particolare quella che arriva dalla Spagna e più precisamente dal Mundo Deportivo che, nella sua versione online, informa come Messi si sarebbe messo al sicuro dall’eventuale contagio da Covid-19 grazie ad un letto speciale. Si tratta di un letto fabbricato da un’impresa spagnola con nanoparticelle in grado di eliminare ogni virus nel giro di 4 ore. Addirittura si dice che sia in grado di eliminare il Covid per il 99,84%.

Questo materasso, mediante nanoparticelle applicate al suo tessuto, riesce a compiere un vero e proprio miracolo nel giro di poche ore. Questa particolare tecnologia impedirebbe ad un’altra persona che magari utilizza lo stesso letto di prendere il virus. Da quanto si legge, a seconda del modello di materasso, esistono anche degli optional speciali come un sistema di vibrazione e massaggio termico sui piedi, che facilita il rilassamento e quindi il sonno. A quanto pare, Messi sarebbe stato affascinato da questo tipo di materasso e avrebbe cambiato tutti quelli presenti nella sua casa. Oltre a La Pulce, pare che anche Saul dell’Atletico Madrid e Aguero del Manchester City abbiano investito su questo prodotto.



