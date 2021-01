Messi e le cifre del suo contratto, parla il candidato alla presidenza Font: “Merita ogni euro pagato dal Barcellona perché è il migliore”

Stanno facendo discutere le indiscrezioni del quotidiano El Mundo riguardo alle cifre del contratto di Lionel Messi. In Spagna si parla solo della Pulce e dei soldi che il club catalano abbia dato al giocatore e che, forse, hanno inciso davvero in negativo per le casse del club. A prendere “le difese” del 10 argentino è il candidato alla presidenza blaugrana Victor Font con un breve messaggio social.

Font sta con Messi: “Merita ogni euro pagatogli dal Barcellona”

“Leo Messi ha meritato fino all’ultimo euro pagatogli dal Barça”, ha scritto Font su Twitter. “Non ci ha rovinato. Anzi. È il miglior giocatore della storia e vogliamo che rimanga con noi per sempre”. Una bella presa di posizione da parte del candidato alla presidenza blaugrana che rende merito al giocatore e ne prende, in un certo senso, le difese.

Basterà questo per placare le polemiche sui guadagni de La Pulce?

QUANTO HA GUADAGNATO MESSI