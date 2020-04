Messi e quel gesto inedito negli spogliatoi con Fabian Vargas

Lionel Messi e Fabian Vargas protagonisti di un curioso episodio andato in scena nel corso della stagione 2010-2011 quando tra i due ci fu uno scambio di maglie piuttosto particolare. Il fatto è stato raccontato ai microfoni del Pais de Cali proprio dal centrocampista colombiano, all’epoca giocatore dell’Almeria, che aveva chiesto all’argentino la sua maglia per metterla all’asta per beneficenza.

REGALO INATTESO – Al termine della gara Messi e Vargas si sarebbero dovuti scambiare la maglia per consentire al calciatore colombiano di metterla in vendita per ricavare soldi da dare alle persone coinvolte nelle alluvioni che nel 2011 colpirono la Colombia. Il risultato del campo tra Barcellona e Almeria fu molto pesante, ben 8-0 a favore dei blaugrana. Così terribile che Vargas si dimenticò dell’accordo con Messi. Ma il campione argentino fu lo stesso di parola. La Pulce si presentò poco dopo negli spogliatoi dell’Almeria non solo con la sua maglia numero 10, ma anche con quelle di Puyol, Iniesta, Xavi, Dani Alves e Piqué. Un gesto incredibile da vero campione.