Messi fa volare l’Argentina: Brasile al tappeto in amichevole

Lo aspettavano tutti, Leo Messi. La Pulce tornava in Nazionale a distanza di quasi tre mesi dall’ultima presenza, nella finalina per il terzo posto in Copa America, terminata con l’espulsione. Stavolta il campione del Barcellona non ha steccato. Sua la rete che ha consegnato all’Argentina una vittoria importante nell’amichevole di prestigio contro il Brasile. I campioni d’America vanno al tappeto contro gli acerrimi rivali. Decide Messi anche quando… sbaglia. Infatti il numero 10 argentino sbaglia il rigore assegnatogli, ma sulla respinta dell’ottimo Alisson non sbaglia e porta in vantaggio i suoi. Il Brasile può prendersela contro la cattiva sorte e con la pessima mira di Gabriel Jesus che avrebbe l’occasione per andare in gol, ma spedisce a lato il calcio di rigore che si era procurato con una pessima esecuzione. Torna a sorridere l’Argentina e lo fa con il suo uomo migliore.