Messi festeggia un altro traguardo: 300 milioni di seguaci su Instagram

L'argentino ha ringraziato i suoi followers con un post social

Non solo calcio giocato che, a dirla tutta, in questa stagione non gli sta dando chissà quali soddisfazioni. Nel mondo di Lionel Messi ci sono traguardi anche nella vita privata o, in questo caso, in quella social. La Pulce, infatti, nelle scorse ore ha festeggiato un particolare traguardo raggiunto su Instagram: quota 300 milioni di seguaci sulla piattaforma.