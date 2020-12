Messi, futuro negli States? Comprato appartamento da 8 milioni di euro a Miami

Sembrano trovare sempre più conferme le voci di mercato secondo cui Lionel Messi concluderà la propria incredibile carriera in MLS, magari nell’Inter Miami di David Beckham. Se nelle scorse ore si era parlato di voci a proposito di una reunion con Luis Suarez dopo il 2022, il Daily Mail, citando Cadena Ser, espone altri elementi che confermerebbero questa sua intenzione di andare negli States.

Da quanto si apprende, già un anno e mezzo fa, Messi avrebbe acquistato un lussuoso appartamento da 7.4 milioni di dollari, circa 8 milioni di euro, in Florida nella famosa Porsche Design Tower. La casa statunitense della Pulce vanterebbe un soggiorno di fronte all’oceano e un ascensore separato per la tua auto. Dato più importante: dista solo 25 minuti di marcia in auto dallo stadio dell’Inter Miami. Se due indizi fanno una prova…