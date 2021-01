Messi, gigante in campo e anche fuori: premiato per aver costruito il centro pediatrico di oncologia più grande del mondo

Protagonista a suon di gol e assist in campo, Lionel Messi fa parlare di sé anche fuori dal terreno di gioco e questa volta non per il suo futuro. L’asso del Barcellona, infatti, ha ricevuto un premio molto importante per il suo impegno nel sociale.

Come riporta il sito del club blaugrana, La Pulce è stata premiata in occasione del Values Award 2020 per aver costruito il più grande centro pediatrico di oncologia del mondo nell’ospedale Sant Joan de Deu di Barcellona. La giuria del premio, istituito da Sport e dalla stampa iberica presieduta dal direttore del quotidiano Albert Sáez e dal presidente del Comitato Olimpico spagnolo Alejandro Blanco e il presidente de LaLiga Javier Tebas, ha deciso di assegnare il trofeo a Messi “per aver reso possibile con le sue donazioni la costruzione del centro”.

Tra gli altri sportivi che hanno ricevuto un riconoscimento anche Rafa Nadal e Carolina Marín.