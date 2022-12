Messi, gli ultimi due obiettivi della carriera dopo il Mondiale

Dopo la vittoria del Mondiale con la sua Argentina, Lionel Messi non vuole fermarsi e ha già bene in mente i suoi prossimi due obiettivi. Come riportato da TMW che cita il Corriere della Sera, per il sette volte Pallone d'Oro sono pronte nuove sfide che, lo stesso calciatore, ha già bene segnate nella sua mente.