Messi, GOAT anche per i premi da MVP: la classifica è mostruosa

Dati impressionanti per il 10 argentino dal 2009 ad oggi.

Lionel Messi, sette volte Pallone d'Oro, GOAT per tanti e per ben 306 volte MVP della gara dal 2009 ad oggi. Il numero 10 dell'Argentina, grazie al premio di miglior giocatore ottenuto nella semifinale dell'Albiceleste contro la Croazia al Mondiale in Qatar, ha potuto migliorare ancora un dato molto particolare.