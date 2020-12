Messi, gol e vittoria col Barcellona poi la fuga… sul jet privato

Un gol, da record. Poi i tre punti e la fuga da Barcellona. La serata appena trascorsa da Lionel Messi è stata piuttosto movimentata. Rete numero 644 nel match contro il Valladolid, tre punti importanti per la classifica e infine la partenza per le brevi ma meritate vacanze.

I media spagnoli, ed in particolare le telecamere di El Partidazo de Movistar e Directo Gol hanno catturato il jet privato del numero 10 argentino che lo aspettava sulla pista dell’aeroporto di Valladolid per la partenza direzione Argentina. Secondo quanto si apprende, Messi si godrà questi pochi giorni di sosta per Natale o a Rosario o a Buenos Aires insieme alla sua famiglia, prelevata in precedenza prima dell’arrivo della Pulce. Dopo la partita de La Liga, l’attaccante ha lasciato la squadra che stava tornando a Barcellona e ha raggiunto il mezzo per partire immediatamente attorno all’una.

Il 27 dicembre, però, dovrà fare ritorno in Catalogna per la ripresa degli allenamenti imposta da Koeman.