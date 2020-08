Messi ha deciso il suo futuro. Spunta un audio, ma il padre smentisce

Quale futuro per Lionel Messi? Il numero 10 argentino sta monopolizzando questi giorni con rumors e indiscrezioni sul proprio futuro. Dopo aver annunciato l’addio al Barcellona, sono diverse le pretendenti per lui. Nelle ultime ore sarebbero salite le quotazioni del Manchester City che, secondo i media argentini, avrebbe chiuso l’affare.

Messi: futuro deciso ma il padre…

Dall’Argentina era arrivato in queste ore il presunto scoop del quotidiano La Naciòn, che ha pubblicato un file audio, attribuito allo stesso Messi, nel quale veniva manifestata la volontà di raggiungere Guardiola al Manchester City. Peccato, però, che sia arrivata subito la smentita del padre dichiarando il tutto un falso.

“Salve La Naciòn, quanto riportate è falso. Non esiste nessuna confessione, e l’audio è di un imitatore”. Queste le parole di Jorge Messi che non lasciano scampo su Instagram. Gli animi si stanno riscaldando e il futuro di Messi è sempre più in bilico. Tutti vogliono sapere quale sarà la prossima squadra del sei volte Pallone d’Oro.

