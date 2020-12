Messi, i voti del Fifa The Best svelano… il suo futuro

Una serata ricca di premi e di emozioni, quella vissuta ieri per assegnare il Fifa The Best. L’ambito trofeo che, in questa stagione senza Pallone d’Oro, assume ancora maggiore importanza. A trionfare è stato Robert Lewandowski, davanti agli altri due finalisti Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Ma sono proprio i voti de La Pulce ad essere sotto la lente d’ingrandimento. Il motivo? Potrebbero aver dato un grosso indizio sul suo futuro…

Messi: i suoi voti del The Best

Se sul nome del vincitore non c’erano praticamente dubbi, con il polacco del Bayern Monaco che era nettamente favorito. Tanta curiosità vi era attorno a chi, i rispettivi calciatori avrebbero dato le loro preferenze. Come ogni anno sono stati resi noti i voti con quelli di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo che fanno molto discutere. Se CR7 ha stilato la sua classifica con Lewandowski primo, Messi secondo e Mbappé terzo, le scelte de La Pulce possono avere anche un secondo significato. Magari in ottica mercato.

Messi, infatti, ha scelto di votare al primo posto Neymar, al secondo Mbappé e solo al terzo Lewandowski. Una “classifica” che oltre a vedere la mancanza del rivale di sempre CR7, potrebbe essere letta come un chiaro messaggio al Paris Saint-Germain di cui O’Ney e il giovane francesino fanno parte. Il tempo dirà se questi voti di Messi avranno avuto un “secondo fine”…