Messi, il biografo: “Se vuole lottare per prossimo Pallone d’Oro il Psg…”

Parlando a Cadena Ser, nel corso della trasmissione 'Què t'hi Jugues!', l'uomo ha detto la sua su come vede il destino prossimo del sette volte Pallone d'Oro: "Futuro ancora a Parigi? Se il Paris Saint-Germain proponesse a Messi un contratto 1+1, lo firmerebbe. Leo vuole aspettare il Mondiale per valutare ma se vorrà continuare a competere per il Pallone d'Oro, dovrebbe restare in Francia".