Messi il Paperone del calcio: guadagna quasi il doppio di Cristiano Ronaldo

E‘ Lionel Messi il Paperone del calcio. Secondo quanto raccolto da L’Equipe, il fuoriclasse del Barcellona guadagna una cifra lorda di 8,3 milioni di euro al mese, quasi il doppio dello juventino Cristiano Ronaldo, che si ferma a 4,5. Terzo gradino del podio per il brasiliano del Paris Saint-Germain Neymar, che percepisce 3 milioni al mese. La top five è completata da altri due giocatori del Barcellona, Luis Suarez ed Antoine Griezmann, i quali percepiscono poco meno di tre milioni mensili.

ALTRI DATI – In Inghilterra, il giocatore più pagato è il portiere del Manchester United David de Gea, che guadagna 1,76 milioni al mese. In Germania, invece, in testa troviamo i calciatori del Bayern Monaco Robert Lewandowski e Philippe Coutinho, ciascuno dei quali incassa 1,66 milioni al mese.