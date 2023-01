Messi, in Argentina spunta un campo di mais… col suo volto

Ebbene sì, perché come spiegato da Reuters , alcuni coltivatori della provincia di Córdoba, precisamente a Los Condores, hanno optato per un gigantesco ritratto de La Pulce su un campo di mais di 50 ettari.

Un’idea nata per festeggiare il trionfo in Qatar del numero 10 e della nazionale sudamericana. A spiegare il tutto è stato Maximiliano Spinazze, l’agricoltore che ha piantato in modo insolito il mais nel terreno: "Per me Messi è imbattibile. Sono i campioni del Mondo e mi piace averli omaggiati attraverso la semina".