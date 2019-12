Messi: “In Champions dimentichiamo il passato. Vi svelo il mio segreto…”

Fresco vincitore del Pallone d’Oro, il suo sesto, Lionel Messi, attaccante del Barcellona, ha parlato a margine dell’evento in cui ha presentato la sua nuova linea di scarpe Adidas, le Nemesis 19.

L’argentino si è soffermato sul trionfo nella corsa all’ambito trofeo, ma ha anche parlato del Clasico di Liga con il Real Madrid e non solo.

PALLONE D’ORO E SEGRETO – “Ogni Pallone d’Oro è speciale e diverso dagli altri. Questo è particolare per il momento che sto attraversando a livello personale e calcistico. Lavoro tanto per migliorarmi, giorno dopo giorno, ma voglio continuare a crescere. Mi prendo cura di me stesso e cerco di godermi tutte le esperienze; il segreto più grande è il lavoro e la perseveranza”.

CHAMPIONS – “Sono sincero, non possiamo cancellare i fallimenti nelle precedenti edizioni della Champions League”, ha detto Messi. “Ma dobbiamo ripartire da zero. Siamo in una nuova stagione, c’è un nuovo torneo. Dobbiamo imparare dagli errori e pensare al presente e al futuro. Dobbiamo dimenticare quanto accaduto l’anno scorso e l’anno prima ancora, continuare a pensarci sarebbe un errore”. E ancora: “Il livello si sta alzando ma non solo da quest’anno, ormai è da diverse stagioni. Chiunque può battere chiunque. È difficile giocare in trasferta perché chi gioca in casa fa valere il fattore campo. Questo rende tutto più complicato”.

CLASICO – E sulla prossima sfida del 18 dicembre contro i rivali del Real Madrid: “Mi aspetto un Real Madrid molto forte, raramente loro sbagliano partite simili. Il Clasico è una partita speciale, entrambi siamo in un buon momento di forma”, ha concluso La Pulce.

