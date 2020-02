Messi, in estate possibile addio al Barcellona: il Manchester City sarebbe la sua squadra preferita…

Sono ore calde in casa Barcellona. Dopo i dissidi pubblici tra Eric Abidal e Lionel Messi, è scattato l’allarme che riguarda il futuro dell’argentino. La stampa parla delle possibili future mete della Pulce, e anche ESPN traccia quello che potrebbe essere il prossimo club del sei volte Pallone d’Oro.

Il contratto di Messi con il Barcellona scade il 30 giugno 2021, ma è nota la clausola secondo cui il numero 10 può decidere di andare via gratuitamente. Ed è proprio su questa opzione che si basano tutte le speranze di diversi club d’Europa. Su tutti, anche il Manchester City di Pep Guardiola. La squadra Citizens, stando a quanto si apprende, è considerata una delle favorite nella lotta per arrivare al calciatore, anche perché sarebbe la preferita dallo stesso Messi. La Pulce avrebbe ottimi rapporti con il direttore sportivo del club inglese Txiki Begiristain, ma soprattutto con Ferran Soriano e il tecnico Pep Guardiola. Inoltre il Manchester City sarebbe una delle poche squadra al mondo in grado di offrire a Messi un contratto con uno stipendio di 50 milioni di sterline all’anno, circa 59 milioni di euro.