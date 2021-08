Messi in lacrime: “Ho passato qui tutta la mia vita ed ero convinto di restare”

Parla La Pulce dopo l'ufficialità del suo addio

Sono dichiarazioni forti quelle di Messi che entrato in sala stampa in lacrime: "Non ho parole per questo momento. Ho passato qui tutta la mia vita ed ero convinto di restare". "L'anno scorso ero sicuro che questa stagione sarei stati qui. Era la cosa che volevamo di più in assoluto. Non trovo il modo per dire cosa provo. Dopo 21 anni qui mi ritrovo con mia moglie e tre piccoli catalani argentini. Torneremo perché questa è casa nostra". "Non sono preparato a questo e non so cosa posso dire perché non mi aspettavo un addio. E oggi è il mio ultimo giorno qui. Non me lo aspettavo di andare via in questo modo, mi aspettavo di farlo sul campo, con la mia gente e col loro affetto. Se avessi potuto immaginarlo, lo avrei fatto con lo stadio pieno ma non lo potevo neppure immaginare di andare via da qui". "Sto dimenticando tante cose che sicuramente avrei voluto dire, ma non mi vengono le parole. Chiedo scusa ma preferisco rispondere alle domande".