Messi in tv, ma è… il sosia: la gaffe della trasmissione francese

Lionel Messi in tv ma… è il sosia. L’emittente televisiva francese M6 si rende protagonista di una gaffe incredibile scambiando Reza Paratesh per Lionel Messi. Il sosia de La Pulce colpisce ancora e la sua immagine viene utilizzata al posto di quella del campione argentino.

Nel corso di un’edizione speciale sull’emergenza coronavirus, la televisione francese ha mandato in onda un servizio per raccontare in che modo le star dello sport sono ‘scese in campo’ in aiuto della sanità e della popolazione con donazioni davvero importanti. Sullo schermo dell’anteprima della notizia, però, in compagnia del tennista Rogert Federer ecco Reza Paratesh al posto di Lionel Messi. Una gaffe incredibile per la trasmissione tv che sui social è diventata virale…