Messi, la foto che fa il giro del web con… gli amici del Paris Saint-Germain

Scatto in compagnia dei giocatori del Psg per La Pulce

Redazione ITASportPress

Vi abbiamo parlato della fiducia da parte dell'ambiente blaugrana e degli stessi media spagnoli in merito al rinnovo di Lionel Messi col Barcellona. Eppure, fino a quanto non sarà tutto nero su bianco anche uno scatto come quello condiviso poche ore fa da Angel Di Maria su Instagram può far pensare a tante cose...

Marca lo ha chiamato "lo scatto di cui parla tutto il mondo". E in effetti, vedere La Pulce con ben quattro giocatori del Paris Saint-Germain genera davvero tantissimi rumors. Come detto, è stato Di Maria a pubblicare sul proprio profilo social la foto in compagnia di Verratti, Paredes, Neymar e, appunto, Messi. "Amigos", ha scritto El Fideo con tanto di cuore nella didascalia.

Un'immagine che difficilmente può passare inosservata viste le vicende relative al futuro del numero 10 argentino. Messi si trova in vacanza, esattamente come i suoi connazionali Paredes e Di Maria che con lui hanno giocato la Copa America. Stessa libertà anche per Neymar e Verratti anche loro impegnati con le relative Nazionali tra torneo sudamericano ed Europeo.

Nei commenti tanti sorrisi e diverse richieste per La Pulce che, però, ha preferito non scrivere nulla a tutti quelli che già lo vedono vestito con la maglia parigina...