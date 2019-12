Messi, la madre confessa: “Pensavamo che il 5° Pallone d’Oro sarebbe stato l’ultimo…”

Lionel Messi sul tetto del mondo. Ancora una volta il migliore di tutti. Il Pallone d’Oro 2019 è suo. Un trofeo meritato ma che ha anche generato diverse polemiche.

A parlare del successo de La Pulce, questa volta è sua madre, Celia Cuccittini. Intervenuta a CNN Radio Argentina, come riporta Marca, ‘mamma Messi’ ha confessato il proprio stupore per il successo del figlio ma ha anche risposto alle critiche ricevute per le prestazioni del campione con la maglia della propria Nazionale.

GIOIA – “Mi emoziona sempre”, ha detto la signora. La sua carriera è stata incredibile. Non smette di sorprenderci ogni giorno con ciò che ottiene. E oltre a quello che vince, conta la persona che è. Questa è la cosa fondamentale”. Mamma Messi, poi, ammette: “Non ci aspettavamo il premio. Pensavamo che il quinto Pallone d’Oro sarebbe stato l’ultimo, ecco perché la sua vittoria è stata una sorpresa bellissima”.

CRITICHE – E sulle critiche che Messi riceve quando gioca per la Nazionale: “La verità è che fanno male. Perché puoi criticare senza offendere e senza prendere in giro. Ma quando succede, ad una madre fa male sapere che il proprio figlio subisce quelle parole. Ovviamente non tutti devono piacere. Il suo pensiero? Lo sappiamo. Vuole vincere una Coppa del Mondo o una Copa America con l’Albiceleste. Quando gioca male è il primo a saperlo e anche noi glielo diciamo. Non c’è bisogno che lo facciano altri”.